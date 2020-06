Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Kennzeichen gefahren

Moorgrund (ots)

Polizisten kontrollierten Dienstagnachmittag einen Simson-Fahrer in der Hauptstraße in Gumpelstadt. Am Moped war kein Versicherungskennzeichen angebracht, was eine Ordnungswidrigkeit nach dem Pflichtversicherungsgesetz darstellt. Der 48-Jährige erhielt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell