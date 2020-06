Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallverursacher ermittelt

Eisfeld (ots)

Ein 90-jähriger Fahrzeug-Führer beschädigte am Dienstag gegen 11:20 Uhr mit seinem Auto beim Einparken auf einem Parkplatz im Dammweg in Eisfeld einen geparkten Opel. Die Beifahrerin des Opels nahm deutliche Anstoß-Geräusche wahr und sprach den Verursacher daraufhin an. Dieser entfernte sich dennoch vom Unfallort. Anhand des Kennzeichens konnten die informierten Beamten den Fahrer ermitteln. Dieser gab die Tat zu und erhielt eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell