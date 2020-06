Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer stieß am Dienstag zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr beim Ausparken gegen einen Skoda, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Mauerstraße in Suhl geparkt war und fuhr danach einfach weiter. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell