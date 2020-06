Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Der Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters hielt am Dienstag gegen 18:40 Uhr in der Rimbachstraße in Suhl an, um Pakete auszuliefern. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am Vito. Dieser wurde auf 2.000 Euro geschätzt. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

