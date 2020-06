Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schmalkalden (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 0:00 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein Auto mehrfach mit lauter Musik über den Parkplatz eines Supermarktes in der Renthofstraße in Schmalkalden fuhr. Die Beamten stellten das Fahrzeug fest. Die 20-jährige Fahrerin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, und der 21-jährige Halter gab ihr offensichtlich private Fahrstunden. Beide erhielten eine Anzeige.

