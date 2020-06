Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Schuppens

Völkershausen (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es Montagmittag zum Brand eines Holzschuppens in der Fritz-Reichardt-Straße in Völkershausen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer, bei dem Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe entstand. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

