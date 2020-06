Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Wintersportanlage eingebrochen

Trusetal (ots)

Zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag, 8:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gelände der "Wintersportanlage im Grumbach" in Trusetal. Dort brachen die Täter in in das Haupthaus des Wintersportvereines ein und entwendeten Benzinkanister, Werkzeuge sowie mehrere Luftdruckwaffen einschließlich Munition. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

