Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: in berauschtem Zustand rote Ampel übersehen, Zeugen gesucht!

Meiningen (ots)

Der Fahrer eines Pkw Nissan fiel am Freitag um 12.40 Uhr in Meiningen, Marienstraße negativ auf. Er bog trotz roter Ampel nach links in die Georgstraße ab. Eine Fußgängerin musste zur Seite springen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass Fahrer offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Polizei bittet die bisher noch unbekannte Fußgängerin, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell