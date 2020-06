Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zerstörungswut

Floh-Seligenthal (ots)

Unbekannte wussten offenbar in der Nacht von Freitag zu Samstag nicht wohin mit ihren Kräften. In der Gothaer Straße in Hohleborn wurden von drei Fahrzeugen die Kennzeichentafeln abgerissen und weggeworfen. Zudem wurde eine Bank und ein Schild umgeworfen. Durch diese Zerstörungswut entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

