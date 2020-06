Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Riskant überholt, Zeugen gesucht!!

Untermaßfeld (ots)

Am Freitag Morgen um 06.55 Uhr geriet die Fahrerin eines Pkw VW auf der Umgehungsstraße Untermaßfeld in eine brenzlige Situation. Sie fuhr in Richtung Salzbrücke, als ihr ein Pkw Ford auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Dieser war gerade im Begriff, einen Kleintransporter zu überholen. Nur durch eine eingeleitete Gefahrenbremsung konnte sie einen Frontalzusammenstoß verhindern. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach dem Fahrer des Kleintransporters. Diese können sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen, tel. 03693/591-0 melden.

