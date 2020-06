Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation für den Zeitraum vom 19.06.2020 06.00 Uhr bis 21.06.2020 06.00 Uhr

Suhl (ots)

Am Freitag, den 19.06.2020 gegen 17.15 Uhr musste ein 30-Jähriger feststellen, dass sein Fahrrad (Mountainbike "Tacana", schwarz, Wert ca. 500 Euro) aus dem ihm zugeordneten Keller des Mehrfamilienhauses in Eisfeld, Kirchberg trotz Sicherung mit Vorhängeschloss und Kette entwendet worden war. Er hatte es am Freitag vor einer Woche abgestellt.

Am späten Samstagabend (20.06.2020) fuhr in Themar ein 48-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Markt und kollidierte unvermittelt mit dem Aufsteller der ansässigen Gastwirtschaft. Die Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,25 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet und Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt erstattet. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde nach der Blutentnahme im Krankenhaus behandelt.

