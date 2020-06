Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Verletzten

Zella-Mehlis (ots)

Am Samstag, dem 20.06.2020 gegen 13:36 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Ford in Zella-Mehlis die Suhler Straße in Richtung Talstraße. Auf Grund Unachtsamkeit bemerkte er nicht, dass die vor ihm fahrende Fahrerin eines Pkw Toyota verkehrsbedingt abbremste. Es kam zum Auffahrunfall, wobei sich der Fahrer des Pkw Ford leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5500,00 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell