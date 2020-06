Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Suhl (ots)

Am Samstag, dem 20.06.2020 gegen 02:20 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Audi den Aschenhofer Weg von Benshausen kommend in Richtung Albrechts. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Hirsch. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000,00 EUR

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell