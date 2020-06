Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am Freitag, dem 19.06.2020 gegen 11:00 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin in Suhl die Naumannstraße und beabsichtigte, nach rechts in die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße abzubiegen. Auf Grund Unachtsamkeit kollidiert sie mit dem Geländer. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell