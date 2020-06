Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nutzung eines nichthaftpflichtversicherten und nicht zugegelassenen Anhängers

Zella-Mehlis (ots)

Am Samstag, dem 20.06.2020 gegen 11:50 Uhr kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl in Zella-Mehlis in der Reißmannstraße einen Fahrzeugführer, welcher einen Pkw-Transportanhänger mitführte. Dabei wurde festgestellt, dass das am Anhänger angebrachte amtliche Kennzeichen zu einem anderen Anhänger gehört. Der mitgeführte Anhänger war somit nicht zugelassen nicht haftpflichtversichert. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt.

