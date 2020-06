Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Drogeneinfluß

Suhl (ots)

Am Samstag, dem 20.06.2020 gegen 20:30 Uhr wurde in Suhl in der Backstraße bei einer Verkehrskontrolle eine Fahrzeugführerin festgestellt, welche unter Einwirkung von Betäubungsmitteln stand. Auch hier erfolgte eine Blutentnahme und Untersagung der Weiterfahrt. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

