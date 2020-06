Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl (ots)

Am Freitag, dem 19.06.2020 kam es gegen 17:45 Uhr in Suhl auf dem Platz der deutschen Einheit zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei schlug der Täter dem Geschädigten mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und trat mehrfach gegen dessen Oberkörper. In der weiteren Folge schlug auf den Treppen zum Platz der deutschen Einheit eine Täterin auf ein Paar ein, da der Mann im Vorfeld einen Bekannten der Täterin geschlagen haben soll. Die Geschädigten wurden ambulant behandelt.

