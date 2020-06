Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Mann

Suhl (ots)

Ein 38-jähriger Mann befand sich Donnerstagabend vor einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl und trank Bier. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Zentrums sprachen den Mann an und machten ihn auf die Suhler Stadtordnung aufmerksam und wollten ihn des Platzes verweisen. Dieser aber reagiert nicht, so dass die Männer ihn wegführen wollten. Der 38-Jährige ließ sich fallen, schlug absichtlich gegen den Fahrscheinautomaten und schrie um Hilfe, zudem beleidigte und bedrohte er die Sicherheitsmänner selbst dann noch, als die Polizisten hinzukamen. Der Mann beruhigte sich nicht und kam zur Unterbindung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam, welches er drei Stunden später wieder verlassen durfte.

