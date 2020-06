Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Auto-Scheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

Ein Unerkannter zerschlug zwischen Donnerstag, 14:30 Uhr und Freitag, 3:30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines LKW Sprinter, der in der Feodorenstraße in Meiningen geparkt war. Dabei entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Täter entwendete eine Stofftasche mit derzeit noch unbekanntem Inhalt aus dem Fahrzeug. Am Freitag gegen 2:00 Uhr stellte ein Zeuge ebenfalls eine eingeschlagene Scheibe an einem PKW in der Straße "Am Kirchbrunnen" in Meiningen fest und informierte die Polizei. Die Beamten kontrollierten die Tatörtlichkeit und stellten ein weiteres angegriffenes Auto fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

