Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Anhängers

Moorgrund (ots)

Unbekannte entwendeten am Freitag gegen 2:00 Uhr mit Hilfe eines Quad einen PKW-Anhänger vom Grundstücke eines Wohnhauses in der Möhraer Straße in Waldfisch. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl und verfolgte die Diebe, die über einen Feldweg parallel zur Bundesstraße 19 in Richtung Eisenach flüchteten. Leider entkamen die Täter. Polizisten fanden den Anhänger kurze Zeit später und übergaben diesen dem rechtmäßigen Eigentümer. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

