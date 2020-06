Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Firma

Am Freitag, in den frühen Morgenstunden, kam es zum Brand in einer Firma in der Straße "Ölmühle" in Fambach. Nach ersten Erkenntnissen brannte dort ein Zink-Natron-Bad. Die Feuerwehr konnte das Feuer bereits löschen. Ein Gefahrgutzug war ebenfalls im Einsatz, um eventuell austretende Giftstoffe zu binden. Eine Gefährdung Fremder war jedoch nicht gegeben, da sich im unmittelbaren Umfeld keine Wohnhäuser befinden und Gifte nicht nach Außen gelangen konnten. Somit war eine Evakuierung nicht nötig. Verletzt hat sich niemand. Die Ursache des Brandes sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf, sobald das Gelände betreten werden kann.

