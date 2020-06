Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nötigung und Sachbeschädigung

Leimbach (ots)

Bereits am 11.06.2020 (Donnerstag) bremste ein unbekannter Audi-Fahrer eine Fahrzeug-Führerin auf der Bundesstraße 62 bei Leimbach mehrfach aus. An der Ampel in der Langenfelder Straße musste die Fahrerin halten. Der Audi-Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug aus und trat mehrfach gegen die Fahrertür des Mercedes. Dabei entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Nach Aussage der Frau soll der Fahrer etwa 45 Jahre alt gewesen sein, mit sportlicher Figur und braunen Haaren. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

