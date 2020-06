Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad gefunden

Hildburghausen (ots)

Zeugen teilten am Donnerstag gegen 16:00 Uhr der Polizei mit, dass sie einen Mann mit einem Fahrrad in der Ludwig-Jahn-Straße in Hildburghausen beobachteten, der gegen einen Baum fuhr. Weitere Angaben konnten die Anrufer nicht machen. Die Beamten suchten den Bereich ab, konnten jedoch nur das Fahrrad sowie ein Basecap auffinden und sicherstellen. Die Gegenstände können bei der Polizei in Hildburghausen abgeholt werden.

