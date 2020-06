Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwer verletztes Kind

Suhl (ots)

Donnerstagmittag stand ein 14-jähriges Kind am Fahrbahnrand gegenüber der Schule in der Linsenhofer Straße in Suhl. Er sprach einen kurzen Moment mit dem Fahrer eines haltenden PKW. Zu dieser Zeit parkte ein 82-jähriger Senior rückwärts aus, ließ vermutlich die Kupplung zu schnell kommen und der PKW schoss regelrecht zurück. Der 14-Jährige wurde zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

