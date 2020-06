Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf der falschen Fahrspur gefahren

Zollbrück (ots)

Ein 33-Jähriger war am Mittwoch gegen 17:00 Uhr mit seinem VW zwischen Zollbrück und Rappelsdorf unterwegs. Plötzlich kam dem Fahrer trotz übersichtlicher gerader Fahrbahn auf seiner Fahrspur ein PKW entgegen, so dass der VW-Fahrer nach links auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam es zur Berührung der rechten Außenspiegel. Danach fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

