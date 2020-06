Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sicherungen entfernt

Suhl (ots)

Ein 27-jähriger Mann begab sich Mittwochmittag in ein Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl und nahm mehrere Textilien aus den Regalen. Mit einem Feuerzeug entfernte er sich Sicherungen und steckte die Kleidung in seinen mitgeführten Rucksack. Mit Waren im Wert von 45 Euro wollte er das Geschäft verlassen, wurde aber von den Mitarbeiterinnen daran gehindert. Eine Ladendiebstahlsanzeige war die Folge.

