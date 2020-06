Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Schmalkalden (ots)

Während einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten am Donnerstag gegen 2:45 Uhr eine 50-jährige Fahrzeug-Führerin in der Kasseler Straße in Schmalkalden fest, bei der ein freiwilliger Atemalkoholtest 0,91 Promille ergab. Im Krankenhaus erfolgte die Blutentnahme. Die Fahrerin erhielt eine Anzeige und durfte nicht weiterfahren.

