LPI-SHL: Geldbörse geklaut

Am Mittwoch gegen 16:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter zwei Geldbörsen aus dem unverschlossenen Umkleideraum einer Supermarkt-Filiale in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden. Kurze Zeit später setzte der oder die Ubekannte die darin enthaltene Geldkarte ein und hob unberechtigt 1.000 Euro ab. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

