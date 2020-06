Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Supermarkt-Filiale

Barchfeld-Immelborn (ots)

Am Donnerstag gegen 2:30 Uhr gelangte ein derzeit noch unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Supermarkt-Filiale in der Straße "Am Busbahnhof" in Barchfeld. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Beuteschaden fiel im Verhältnis dazu gering aus. Der Unbekannte ließ Getränkedosen im Wert von ca. fünf Euro mitgehen. Hinweise zum Einbrecher nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

