Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Viele Fußgänger

Suhl (ots)

Geschwindigkeitskontrollen werden an den unterschiedlichsten Orten und aus den unterschiedlichsten Gründen durchgeführt. Einer dieser Gründe ist das Anliegen von Anwohnern. Auf mehrere Beschwerden über zu schnelles Fahren im Aschenhofer Weg in Suhl reagierten die Beamten der Technischen Verkehrsüberwachung und kontrollierten die Einhaltung der 30 km/h am Dienstag in der Zeit von 6:15 Uhr bis 11:45 Uhr in beide Richtungen. In dieser Zeit passierten 551 Fahrzeugführer die Messstelle. Mehr als 20 Prozent der Autofahrer waren zu schnell unterwegs, das Blitzgerät löste 124 mal aus. 69 Autofahrer erhalten ein Verwarngeld, 55 ein Bußgeld und insgesamt 30 Kraftfahrer müssen mit einem 4-wöchigen Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell