Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat geklaut

Fambach (ots)

Unbekannte Täter flexten zwischen Montag, 16:00 Uhr und Dienstag, 7:00 Uhr den Ständer eines Zigarettenautomaten vor einem Imbiss in der Ernst-Thälmann-Straße in Fambach ab und ließen den kompletten Automaten mitgehen. Dabei beschädigten die Täter einen Holzzaun sowie einen Pflanzkübel. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

