LPI-SHL: Renitenter Ladendieb

Ein 22-Jähriger entwendete am Dienstag Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Da sich der Dieb nicht ausweisen konnte, informierten Mitarbeiter die Polizei. Nach der Personalienfeststellung und der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen verließ der Mann den Laden. Dabei trat er gegen einen Einkaufswagen und riss das Zugseil der Mechanik vom Tor zum Lagerraum ab. Daraufhin forderten ihn die Beamten auf, stehenzubleiben. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach, und er leistete Widerstand. Die Polizisten zeigten ihn wegen Diebstahls und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte an.

