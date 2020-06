Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb flüchtete

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begab sich Montagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Hufelandstraße in Suhl. Er packte einen Teil seines Einkaufes in seinen mitgeführten Rucksack. Einen anderen Teil zahlte er jedoch an der Kasse. Nach dem Bezahlvorgang wurde er angehalten und auf seine Tat hin angesprochen. Der Mann stieß den Einkaufswagen gegen die Beine des Detektivs und flüchtete unerkannt. Beschrieben werden konnte er wie folgt: - ca. 180 Zentimeter groß, - stramme Gestalt, - blonde Haare, - auffallend blaue Augen und - er trug einen schwarzen Rucksack. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

