Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Statue entwendet

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmittag eine "Bronzekatze", die fest mit einem Stein verbunden ist. Die Statue stand auf einem umzäunten Firmengelände in der Straße "Unter dem Taubertsberg" in Langenfeld. Die Figur ist ca. 70 bis 80 Zentimeter groß und wiegt 20 bis 30 Kilogramm. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell