Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kabel geklaut

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen einen Baustromkasten auf einer Baustelle in der Marienstraße in Hildburghausen auf und entwendeten anschließend ein mindestens 40 Meter langes Starkstromkabel, welches direkt zur Baustelle führte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

