Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Motorrad ins Rutschen gekommen

Schmalkalden (ots)

Ein 49-jähriger befuhr Sonntagvormittag mit seinen Motorrad die Recklinghäuser Straße in Richtung Bahnhofstraße in Schmalkalden, als er plötzlich im Kreisverkehr wegrutschte und stürzte. Der Fahrer zog sich dabei eine Schürfwunde am Arm zu. Beim Sturz wurde das Motorrad beschädigt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

