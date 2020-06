Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Fahrad gestürzt

Vacha (ots)

Ein 11-jähriges Mädchen war am Sonntag gegen 14:45 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Landwirtschaftsweg über den Lohberg von Unterbreizbach nach Vacha unterwegs, als ihr ein grünes Auto entgegenkam. Nach ihren Angaben erschrak sie sich so sehr, dass sie ins Straucheln kam, stürzte und sich leicht am Bein verletzte. Der unbekannte PKW-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Mädchen kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zum Auto-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

