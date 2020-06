Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall zwischen Auto und zwei Motorrädern

Dönges (ots)

Ein 77-jähriger Fahrzeug-Führer war am Sonntag gegen 14:45 Uhr mit seinem PKW auf der Bundesstraße zwischen Dönges und Schergeshof unterwegs. In einer Rechtskurve streifte das Auto den Seitenkoffer eines entgegenkommenden Motorrades. Dessen Fahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein weiterer Motorrad-Fahrer musste daraufhin stark bremsen und kam ebenfalls zu Fall. Beide Maschinen mussten abgeschleppt werden. Der Verletzte Motorrad-Fahrer kam zur Untersuchung ins Krankranhaus. Zum Unfallhergang gibt es widersprüchliche Meinungen, weswegen die Polizei Zeugen sucht, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

