Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gullideckel durch Regen nach oben gedrückt

Suhl (ots)

Samstagabend wurde durch den Starkregen ein Gullideckel in der "Alten Schmiedefelder Straße" in Suhl nach oben gedrückt. Ein Fahrzeug-Führer erkannte dies zu spät und durchfuhr das entstandene Loch auf der Straße. Mitarbeiter des Zweckeasserverbandes konnten den Gulli wieder schließen und verschrauben. Ob am Auto Sachschaden entstand, muss der Fahrer in einer Werkstatt noch prüfen lassen.

