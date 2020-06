Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Messer beschlagnahmt

Hildburghausen (ots)

Polizisten kontrollierten Samstagabend einen 22-jährigen Fahrrad-Fahrer in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen, da dieser ohne Licht unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Radler ein Einhandmesser ausgeklappt mit einer Bandage am Unterarm befestigt hatte. Er gab an, dieses zur Selbstverteidigung zu führen. Die Polizisten beschlagnahmten das Messer und erstatteten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

