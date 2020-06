Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am 13.06.2020 um 12.40 Uhr kam es in Suhl, Lauterbogen-Center im dort befindlichen Geschäft New Yorker zu einem Ladendiebstahl. Ein 25-Jähriger Mann mit Migrationshintergrund entwendete Bekleidung im Wert von 25 Euro. Zuvor hatte er eine Hose und Turnschuhe in eine Umkleidekabine genommen. Dort verstaute er die Sachen in seinen Rucksack und wollte den Laden verlassen. Vom Verkaufspersonal auf die zuvor in die Kabine genommenen Sachen angesprochen, wurde der Diebstahl bekannt. Zudem hatte der Mann seine alten Schuhe im Laden unter einem Regal entsorgt. Es erging Anzeige und ein Hausverbot wurde ausgesprochen.

