Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Fahrrades

Suhl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 13.06.2020 in der Zeit von 20.45 Uhr bis gegen 20.55 Uhr ein Fahrrad, welches zwischen den Eingängen Suhl, Am Himmelreich 78-80, an einem dort befindlichen Geländer durch den Besitzer mit einer Kette angeschlossen wurde. Als der Besitzer gegen 20.55 Uhr zurückkam lag nur noch die durchtrennte Kette am Ort. Bei dem Fahrrad handelt um ein Rad der Marke CUBE, Typ TWO 15 SL 27, der Rahmen ist orange und geht in ein blaues Teilstück Rahmen über. Am Fahrrad befinden sich graufarbene Race Pedalen. Zeugen die Hinweise zu dieser Tat geben können melden sich bitte bei der LPI Suhl/ Inspektionsdienst, oder unter Tel. 03681-3690.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell