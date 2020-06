Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsbeeinträchtigungen

Suhl (ots)

Am Freitagmorgen kam es zwischen 08:00 und 10:00 Uhr auf Grund von Reinigungsarbeten durch die Feuerwehr Meiningen zu Verkehrsbehinderungen in der Henneberger Straße, nachdem Treibstoff aus einem vermutlich verlorenenen oder heruntergellenen Kanister ausgetreten war. Der Bereich wurde durch Polizei und Feuerwehr deutlich und weit sichtbar abgesperrt. Ungeachtet dessen fuhr ein 82jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Polo in diesen Bereich ein und ignorierte alle Schilder, Handzeichen und Anhaltesignale die eingesetzten Polizeibeamten und Kameraden. Er konnte nur durch ein beherztes "in den Weg stellen" gestoppt werden. Offensichtlich war er mit der Situation einer kurzzeitigen Sperrung mit Kegeln, aufgestellten Schildern und winkenden Polizeibeamten auf seinem gewohnten Weg zum Einkaufen abbsolut überfordert. Über den Vorfall wurde die Führerscheinstelle informiert, die nun die Eignung des 82jährigen überprüfen wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell