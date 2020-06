Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht unter Alkohol

Suhl (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr erreichte die Polizei die Information, dass in Kühndorf ein Fahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt war und anschließend flüchtete. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte das Fahrzeug und der verantwortliche 48jährige Fahrzeugführer kurz darauf an seiner Wohnanschrift in Rohr angetroffen werden. Bei Eintreffen der Kollegen saß er zunächst noch auf dem Fahrersitz, als die Beamten allerdings an das Fahrzeug herantraten stellte er sich plötzlich auf dem Beifahrersitz schlafend. Er konnte aber geweckt werden und erpustete einen Alkoholwert von 2,06 Promille. Leider konnte nach erfolgter Blutentnahme kein Führerschein sichergestellt werden, der Beschuldigte hatte keinen mehr.

