Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl (ots)

Im Rahmen einer ausklingenden Schulabschlußfeier kam es am frühen Samstagmorgen in Breitungen zu einer Körperverletzung. Gegen 01:20 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei noch 18jährigen männlichen Personen. Im weiteren Verlauf und nach ausgetauschten Beleidigungen stößt der Täter den Geschädigten, so dass dieser stürzt und sich dabei die Schulter auskugelt. Daraufhin wurde die Streitigkeit durch andere anwesende Personen beendet. Der Täter erpustete einen Alkoholwert von 1,90 Promille. Der Verletzte musste zur medizinischen versorgung durch einen Rettungswagen in Klinikum verbracht werden.

