Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Taschendiebstahl in Schleusingen 13.06.2020

Suhl, Hildburghausen (ots)

Am Samstag dem 13.06.2020 ereignete sich im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr ein Taschendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Hildburghäuser Straße in Schleusingen. Während des Einkaufs transportierte eine Schleusinger Bürgerin ihr Mobiltelefon im Wert von etwa 100 Euro in einem Korb, welcher sich in dem von ihr benutzten Einkaufswagen befand. Nach Beendigung des Einkaufs fiel ihr auf, dass das Handy aus dem Korb entwendet wurde. Die Polizei empfiehlt ausdrücklich Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

