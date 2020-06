Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug überschlagen

Urnshausen (ots)

Am Freitag, den 12.06.2020, kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Unfall auf der B285 zwischen Langenfeld und Urnshausen. Ein 54järhriger Transporter Fahrer kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der Fahrer wird hierbei leicht verletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 3000,-. Während der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen werden. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige und den Verlust des Führerscheins.

