Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Graffitimaler im Ort unterwegs

Frauensee (ots)

Die Polizei musste am Freitag, den 12.06.2020 eine Anzeige wegen mehreren Graffitis in der Ortslage Frauensee aufnehmen. Beschmiert wurden das Bushäuschen, ein Zigarettenautomat, ein Info-Schild, mehrere Warnbaken sowie ein Gebäude am Sportplatz. Sollte jemand Infos zum Verursacher haben, kann er sich bei der PI Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510 melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell