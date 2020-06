Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Halle aufgebrochen

Schweina (ots)

Am Freitag, den 12.06.2020, nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen Einbruch in einer Garage/Halle in der Schlossstraße in Schweina auf. Die Tatzeit konnte auf Sonntag, den 07.06.2020 bis Dienstag, den 09.06.2020, eingegrenzt werden. Aus der Halle wurden diverse Fahrzeugteile und eine Musikanlage entwendet. Der Beuteschaden wird auf 13.000,- geschätzt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510.

