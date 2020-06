Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe beschädigt

Bad Salzungen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 11.06.2020 auf Freitag, den 12.06.2020, wurde in Bad Salzungen in der Werner-Lamberz-Straße ein Pkw Skoda beschädigt. Am Fahrzeug wurde vermutlich mittels einer Glasflasche die Heckscheibe zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500,-.

